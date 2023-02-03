03 февраля 2023, 08:40
Шахматный турнир «Белая ладья» прошел в Истре
Шахматный турнир «Белая ладья» прошел в Истре. Он был основан в 1969 году. На этих соревнованиях выявляют способных шахматистов среди школьников.
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Участвовали в соревнованиях 26 команд из разных школ округа — не только общеобразовательных, но и частных. Перед выходом на турнир юные шахматисты прошли школьные этапы отбора.
«Мы возрождаем соревнования на приз „Белая ладья“. Это самый массовый [турнир], самые детские соревнования. Дети участвуют 2009 года [рождения] и моложе», — рассказал директор шахматного турнира «Белая ладья» Валерий Решетников.
Команда победителей получила кубки и медали. Теперь они поедут представлять городской округ Истра на областных соревнованиях, которые пройдут в марте.
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