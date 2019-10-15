Шахматный клуб открылся в парке Клина

В парке Сестрорецкий в Клину открылась шахматная площадка и заработал прокат шахматных фигур. Об этом попросили сами жители, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Шесть мраморных столов установили по программе губернатора «Живу спортом» в верхней части парка Сестрорецкий — «Вальсе цветов». На первую пробную игру собрались юные шахматисты из трех образовательных учреждений — из школы имени Гулькова, из кружка при православной школе в Демьянове и из шахматного клуба, всего более двадцати игроков и их группа поддержки — тренеры и родители.

Глава округа Алена Сокольская также поддержала шахматную баталию, сев за стол с учеником второго класса Димой Федоровым. Надо сказать, что силы были неравны, ведь глава округа — игрок-любитель, а Дмитрий — шахматный тяжеловес. Ему всего 8 лет, но он уже имеет третий взрослый разряд по этому виду спорта.

«Я очень люблю шахматы, играть в них могу где угодно. Здорово, что теперь можно прийти в парк погулять, в экстрим-парк заглянуть, на уличных инструментах поиграть, а потом сесть за шахматные столы с друзьями», — сказал Дмитрий Федоров.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Глава городского округа Клин Алена Сокольская заметила, что если у кого-то и были сомнения, стоит ли ставить шахматные столы под открытым небом, то сейчас они полностью развеялись.

«Достаточно посмотреть на этих ребят — никакая погодная ситуация не может изменить хорошего настроения, когда люди, объединенные одним увлечением, имеют возможность собраться вместе. Хороший воздух, замечательная природа. А сегодня начинается отличная история с шахматным турниром под открытым небом», — прокомментировала глава Клина.

Алена Сокольская пообещала, что благоустройство в парке продолжится и дальше. Например, жители захотели, чтобы там появились аттракционы. По словам главы городского округа, идея уже в разработке.

«А совсем скоро установим в парке экоплощадку — это подарок за победу в конкурсе на лучший парк Подмосковья. Появится в парке „Вальс цветов“ и выставочная площадка. Предстоит реализовать очень много проектов, и я уверена, что все они будут востребованы нашими жителями», — подчеркнула глава муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Новая шахматная площадка работает каждый день, без перерывов и практически круглосуточно, ведь со своими фигурками для игры можно приходить в любое время. Для тех, кто не располагает шахматными принадлежностями, их дают в прокат.

Директор паркового комплекса городского округа Клин Екатерина Крукович напомнила, что шахматные столы, как и теннисные, установлены в парке по программе губернатора «Живу спортом».

«У нас открыт прокат шахматных фигур, ракеток и мячей для тенниса, а также шлемов для тех, кто идет на скейт-площадку. Важно отметить, что в залог мы не берем паспорт, и для проката не требуются деньги. Ребята могут оставить самокат, какую-то иную вещь. Если с собой совсем ничего нет, то мы звоним родителям и ставим их в известность, что их ребенок идет играть в теннис или шахматы с прокатным оборудованием», — рассказала Екатерина Крукович.

Шахматная площадка в клинском парке оказалась многофункциональной. В дирекции паркового комплекса и не ожидали, что ее будут использовать как танцпол, но в выходные и по вечерам на ней вальсируют. Шахматистам это, кстати, не мешает.