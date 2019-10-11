Шахматный клуб и секция дзюдо. Как развивается спортивная школа в Протвине

В спортивной школе № 2 городского округа Протвино возродят шахматный клуб. Помещение для него уже найдено. А в планах у школы — секции дзюдо и сумо. О том, чем порадует учреждение местных жителей, расскажет «360».

Спортивная школа № 2 работает в Протвине более полувека. В ней занимаются 600 человек. Большая часть секций бесплатна. Жители округа могут освоить в школе борьбу, футбол, биатлон, стрельбу, теннис, плавание, волейбол. Также развиваются самбо и армейский рукопашный бой. Кстати, занимаются в школе все — и дети от семи лет, и взрослые, и люди старшего поколения.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

В этом году на территории школы открыли новую площадку для воркаута и сдачи норм ГТО. Отремонтировали поле для мини-футбола и почти восстановили две веранды. Одна из них будет предназначена для занятий настольными играми — шахматами, шашками. На второй веранде постелют борцовский ковер, чтобы в теплое время года можно было заниматься на свежем воздухе.

«Хочется отметить новую площадку для воркаута, я уже успел опробовать ее и очень доволен качеством сборки. На будущее хочется обратить внимание местных властей на состояние нашего футбольного стадиона, который давно уже пора капитально ремонтировать», — поделился житель городского округа Денис Киреев.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

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Местный стадион «Протон» требует обновления. Но это пока. Если сейчас стадион стараются поддерживать в пригодном для тренировок и игр состоянии, то в будущем его и вовсе могут реконструировать. По словам руководства школы, 90% проблем уже устранили.

«Стадиону более 50 лет, и ремонт там практически не проводился. Будем пытаться войти в программу реконструкции стадиона, чтобы привести его в современный вид. Одно из требований — стадион должен быть огорожен и оборудован металлоискателями, на это потребуются огромные средства. Сейчас мы стараемся поддерживать стадион в удовлетворительном состоянии. На будущий год закупим поливочную систему для поддержания газона на футбольном поле», — добавил рассказал Александр Булатов, директор спортивной школы № 2.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Совсем скоро новым качеством порадуют жителей и теннисные корты. «Нам приобрели пять тонн теннесита для восстановления грунтового покрытия на двух грунтовых кортах. Катка зимой на теннисном корте в Фестивальном проезде мы больше организовывать не будем, потому что из-за перепада температур происходит разрушение покрытия. В дальнейшем после ремонта кортов на зимний период покрытие мы будем закрывать», — добавил директор.

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В спортшколе также работает программа «Активное долголетие». До 15:00 в залах бесплатно занимаются пенсионеры и предпенсионеры. Свободно посетить школу можно и по областной программе «Добрый час». Благодаря ей посещать секции могут члены социально незащищенных семей.