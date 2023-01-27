Подмосковье 27 января 2023, 14:56 Уникальная шахматная партия в 52 градуса мороза прошла в Якутии с участием жителя Химок

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Шахматный матч при 52 градусах мороза прошел в Якутии. Самый молодой гроссмейстер страны из Подмосковья Володар Мурзин сыграл с тренером юношеской сборной России по этому виду спорта Михаилом Кобалием.

Игроки встретились на улице в условиях густого тумана и мороза. Они решили бросить вызов аномально низкой температуре.

В Министерстве спорта Подмосковья подчеркнули, что Володар Мурзин — житель города Химки. Его матч с Михаилом Кобалием завершился вничью. Гроссмейстеры обменялись победами.

При 52 градусах мороза не работала даже техника. Шахматный матч получился по-настоящему уникальным. Впервые в истории двое гроссмейстеров сыграли на таком морозе.

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