Подмосковье 24 января 2024, 15:57 Шахматисты из Звенигорода и Кении сыграют товарищеский турнир в феврале Телеканал «360»

Читать 360tv в

Звенигородские шахматисты сразятся со спортсменами из Кении. Турнир пройдет в онлайн-формате в начале февраля.

Двухдневный товарищеский турнир между шахматистами Nairobi chess club из Кении и командой Zvenigorod chess club из Одинцовского округа состоится 3 и 4 февраля. По регламенту будет проходить три тура в день.

Реклама

Желающие смогут наблюдать за ходом игры на странице Zvenigorod chess club. Призеров и лучших игроков наградят памятными дипломами и подарками от партнеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».