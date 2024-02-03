Подмосковье 03 февраля 2024, 19:57 Шахматистка из Химок завоевала серебряные медали областных первенств Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсменка химкинского клуба «Благо» Милана Петрова завоевала серебряные медали областных первенств по шашкам и шахматам. Соревнование проходило среди людей с ограниченными возможностями здоровья в Истре.

«С 2015 года Милана Петрова имеет второй разряд по спорту глухих. Искренне поздравляю спортсменку с такими высокими результатами», — прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

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Химкинский физкультурно-спортивный клуб «Благо» начал свою работу в Химках в 2005 году. В настоящее время в нем занимаются 190 человек, включая 70 детей. Занятия проводятся для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху, инвалидов по зрению и инвалидов с интеллектуальными нарушениями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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