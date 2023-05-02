Подмосковье 02 мая 2023, 17:14 Шахматист из Химок выиграл серебро на детско-юношеском первенстве России

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Володар Мурзин из Химок выиграл серебро на детско-юношеском первенстве России по шахматам. Участие в соревнованиях приняли около пяти тысяч шахматистов из 78 регионов страны.

Московскую область представляли шахматисты всех возрастных категорий. В высшей лиге выступили 23 подмосковных спортсмена. Шахматист из Химок занял второе место на соревнованиях в старшей возрастной группе, проиграв в решающей партии Арсению Нестерову.

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Отметим, что в Химках работает большое количество спортивных секций и клубов для всех возрастов. Юные спортсмены могут выбрать любое направление, чтобы раскрыть свой потенциал.

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