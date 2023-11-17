Подмосковье 17 ноября 2023, 18:41 Шахматист из Химок Владимир Бахтин стал призером чемпионата Московской области по рапиду Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Владимир Бахтин из Химок взял серебро чемпионата Московской области по быстрым шахматам. Он обошел более 74 участников соревнований со всей России.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Среди соперников было более десяти шахматистов международного класса — гроссмейстеров, международных и ФИДЕ мастеров.

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«Наши участники сборной удачно выступают. Нужно отметить, что очень хорошо сыграли девушки. Они завоевали призы в своих номинациях. Хочется пожелать всем участникам дальнейшего выступления!» — поделился главные тренер команд Московской области Игорь Ковпак.

Спортсмены из Химок разных возрастов имеют много возможностей для развития своих способностей. Город постоянно развивает новые спортивные направления и строит новые спортивные объекты, открывает секции и клубы. Постоянно проводятся турниры и чемпионаты муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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