17 ноября 2023, 18:41
Шахматист из Химок Владимир Бахтин стал призером чемпионата Московской области по рапиду
Владимир Бахтин из Химок взял серебро чемпионата Московской области по быстрым шахматам. Он обошел более 74 участников соревнований со всей России.
Среди соперников было более десяти шахматистов международного класса — гроссмейстеров, международных и ФИДЕ мастеров.
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«Наши участники сборной удачно выступают. Нужно отметить, что очень хорошо сыграли девушки. Они завоевали призы в своих номинациях. Хочется пожелать всем участникам дальнейшего выступления!» — поделился главные тренер команд Московской области Игорь Ковпак.
Спортсмены из Химок разных возрастов имеют много возможностей для развития своих способностей. Город постоянно развивает новые спортивные направления и строит новые спортивные объекты, открывает секции и клубы. Постоянно проводятся турниры и чемпионаты муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Химки
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