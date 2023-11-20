20 ноября 2023, 16:59
Шахматист Дмитрий Савенко из Одинцова победил на чемпионате Московской области по рапиду
Юный гроссмейстер Дмитрий Савенко из Одинцова одержал победу на чемпионате по быстрым шахматам в категории «Мальчики и девочки до 2011 года рождения».
Чемпионат Московской области по быстрым шахматам в личном зачете прошел в Домодедове. В этом году в соревнованиях приняли участие 23 команды шахматистов из 14 городских округов региона.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Спортсмены
Город Домодедово
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