Подмосковье 20 ноября 2023, 16:59 Шахматист Дмитрий Савенко из Одинцова победил на чемпионате Московской области по рапиду федерация шахмат Московской области

Читать 360tv в

Юный гроссмейстер Дмитрий Савенко из Одинцова одержал победу на чемпионате по быстрым шахматам в категории «Мальчики и девочки до 2011 года рождения».

Чемпионат Московской области по быстрым шахматам в личном зачете прошел в Домодедове. В этом году в соревнованиях приняли участие 23 команды шахматистов из 14 городских округов региона.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».