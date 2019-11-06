«Шагал: между небом и землей». Коллекцию трех стран покажут в «Новом Иерусалиме»

16 ноября в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» откроется уникальный проект — экспозиция «Шагал: между небом и землей». На выставке представят 239 работ знаменитого художника.

Белла с книгой и вазой с цветами или Белла в Мурийоне, 1926. Частное собрание. © ADAGP Paris 2019 Chagall ®

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Проект объединил живопись, графику и гобелены Марка Шагала. Посетители смогут увидеть 239 работ художника, хранящихся в музеях и частных коллекциях России, Белоруссии и Франции. Помимо этого, в собрание вошли экспонаты, которые могли окружать Марка Шагала в детстве: лубки, изразцы, предметы быта и религиозного обихода. С их помощью гости выставки смогут лучше понять жизнь и творчество художника.

«Шагаловские персонажи просто наделены даром летать — подобно птицам или ангелам. Они бывают легки, как счастливая любовь, невесомы, как мечта, устремлены в небеса, как воздушный шар. Небо для них — такая же среда обитания, как земля. Шагала, а вместе с ним и нас, любовь переносит в другие миры, в далекие и близкие города», — рассказала Екатерина Селезнева, куратор проекта и приглашенный эксперт в комитете Марка Шагала в Париже.

В специальный каталог вошли статьи о жизни Марка Шагала, его биография и письма жене — Белле Шагал. Также в издании можно увидеть работы с выставки.

Экспонаты для проекта предоставили музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей истории евреев в России, частные коллекционеры.

«Мы были покорены, узнав, что музей „Новый Иерусалим“ готовится раскрыть перед российской публикой широкий спектр разнообразных художественных техник, применяемых Марком Шагалом на протяжении его долгого творческого пути. Это материал, наполняющий его работы „сверкающими цветом и правдой“. Мы надеемся вновь уловить зачарованные взгляды русской публики, изучающей резонансы шагаловского живописного словаря — эти фонтаны взглядов освещают сегодня нашу жизнь», — отметила Мерет Мейер, внучка художника, создатель комитета Марка Шагала.

Марк Шагал — российский и французский художник белорусско-еврейского происхождения. Родился в Витебске 24 июня 1887 года. Получил традиционное еврейское образование на дому, а впоследствии учился изобразительному искусству в художественной школе Юделя Пэна, занимался в Рисовальной школе в Петербурге. Долгое время работал во Франции, где и умер на 98-м году жизни. Занимался графикой, живописью, сценографией. Является одним из самых известных представителей художественного авангарда ХХ века.