Шаг к выздоровлению. В больницах Подмосковья появятся детские добрые комнаты

Добрые комнаты появятся по всему московскому региону. О создании детских игровых зон в больницах области во время эфира на телеканале «360» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказала депутат Московской областной Думы Линара Самединова.

Сегодня проект реализуется в 47 муниципальных образованиях региона. Сама идея возникла у депутатов год назад, когда они навещали детей в новогодние праздники.

«Проект реализуется в 47 муниципалитетах. Сейчас готовим 60 игровых детских зон, а 25 уже готовы, в них дети проводят время. Идея создания такого проекта родилась в прошлом году в такие же новогодние праздники, мы поздравляли детей в больнице. Подумали, что будет правильным сделать для детей условия пребывания комфортными, домашними», — рассказала Линара Самединова.

В игровой комнате дети могут отвлечься от процедур, отдохнуть и с интересом провести время. Там для них приготовлено все необходимое.

«Это доброе, хорошее дело. Это действительно психологически важно, когда можно провести время не в коридоре, ожидая врача, если вдруг такая необходимость существует, а немножко отвлечься и порисовать, познакомиться с ребятами», — заявил глава региона.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор отметил, что каждому ребенку необходимо хотя бы на время отвлекаться от процедур, поэтому такие комнаты должны появиться по всему Подмосковью.

«Хороший проект, давайте его реализовывать в следующем, 2020 году. Я уверен, что каждая поликлиника найдет соответствующее помещение для того, чтобы реализовать такой уютный добрый уголок», — подчеркнул Воробьев.

Символом проекта стал мишка Умка из известного советского мультфильма. Каждая добрая комната оснащена детскими игрушками, теплым напольным покрытием, доской для рисования, телевизором, настольными играми. Недавно такая комната открылась в Балашихинской областной больнице.