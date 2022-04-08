Шаг к нулевому захоронению отходов сделали в Подмосковье

Компания «РТ-Инвест» готовит к запуску дополнительные мощности по сортировке отходов в Московской области. Это позволит увеличить объем отбора вторичных материальных ресурсов в два раза.

С началом работы новых сортировочных цехов компания будет перерабатывать более трех миллионов тонн отходов в год, то есть более половины от общего объема отходов Подмосковья.

Благодаря увеличению мощностей КПО «РТ-Инвест» создаст более четырех тысяч новых рабочих мест в регионе. Сейчас на строительстве новых цехов заняты более тысячи человек. Приоритет отдается жителям Коломенского, Каширского и Сергиево-Посадского городских округов. После запуска новых мощностей будет создано дополнительно 3500 постоянных рабочих мест в Подмосковье.

Через сортировочные линии комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест» проходит полтора миллиона тонн отходов в год. В ближайший месяц этот объем будет увеличен в два раза, что составит более половины от всего объема отходов Московской области. Все поступающие на КПО отходы проходят радиационный контроль и взвешивание.

На предприятии отбирают 36 видов вторичных ресурсов, таких как стекло, металл, пластик, макулатура. Мелкая фракция с содержанием органики перерабатывается в технический грунт на участке компостирования. Все отобранные вторичные ресурсы «РТ-Инвест» отправляет переработчикам.

Строительство и запуск новых мощностей на комплексах по переработке отходов — один из шагов «РТ-Инвест» на пути к «нулевому захоронению» отходов.