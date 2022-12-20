Подмосковье 20 декабря 2022, 09:58 «Сфотографировали и увезли». В Красноармейске пожаловались на исчезновение новогодней ели Новогоднюю елку пообещали вернуть на площадь в Красноармейске 21 декабря Фото: Frimufilms/Freepik / freepik

Читать 360tv в

Жители Красноармейска (городской округ Пушкино) пожаловались на странные манипуляции с новогодней елкой на площади Победы. По словам горожан, главный символ праздника простоял там около трех минут: сотрудники коммунальных служб установили дерево, сфотографировали, после чего быстро демонтировали и увезли. «360» выяснил, куда и почему пропала нарядная ель.

Записи об исчезновении новогодней елки с площади Победы появились в соцсетях 15 декабря. Жители возмутились и выразили беспокойство, что дерево не вернут обратно. Но главным вопросом, который возник у людей, стала причина таких манипуляций с елью.

Реклама

В администрации городского округа в ответ на запрос «360» пояснили, что символ Нового года увезли с площади из-за того, что при сборке и монтаже декоративной елки специалисты выявили незначительные дефекты крепления.

Реклама

«Во избежание несчастного случая принято решение о проведении ремонтных работ на базе предприятия», — пояснил замглавы администрации Максим Прибытков.

По его словам, ориентировочный срок повторной установки ели — 21 декабря.