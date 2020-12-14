Рабочую группу по мониторингу цен на продукты сформируют в Подмосковье

Власти Подмосковья пытаются сдержать цены на продукты питания. И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский рассказал «360», какие меры они для этого предпримут.

Меры для снижения роста цен будут предприняты до конца года.

«На федеральном уровне готовятся соглашения между производителями сахара, подсолнечного масла и федеральными торговыми сетями, где будут отражены отпускные цены с заводов. Власти Подмосковья будут следить за стоимостью товаров в магазинах, участниках соглашения, а также за розничными ценами на подсолнечное масло, сахар, куриные яйца, хлеб, гречку, макароны и куриное мясо. Мы организуем рабочую группу по оперативному реагированию на повышение цен», — сказал Сергей Воскресенский.

Наибольший рост цен на продукты питания произошел в ноябре этого года. Сахар и подсолнечное масло, по словам Воскресенского, на внутреннем рынке подорожали на фоне роста мировых цен и вынужденного импорта этих продуктов из-за плохого урожая сахарной свеклы и подсолнечника. Также на стоимость влияют сезонность и инфляция.

«В ноябре этого наблюдается наибольший среднегодовой рост цен на подсолнечное масло, его розничная стоимость выросла на 32% (за год на 45,3%), на сахар — 33% (за год на 60,9%), на куриные яйца — 18,1% (за год 13,5%), на гречневую крупу — 6,8% (за год на 28,6%) и на хлеб, который за год подорожал на 6,5%», — рассказал Сергей Воскресенский.

На фоне соседних регионов Московская область имеет меньшие, либо средние показатели роста цен на эти продукты в этом году, отметил и. о. министра.