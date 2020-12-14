Рабочую группу по мониторингу цен на продукты сформируют в Подмосковье
Меры для снижения роста цен будут предприняты до конца года.
«На федеральном уровне готовятся соглашения между производителями сахара, подсолнечного масла и федеральными торговыми сетями, где будут отражены отпускные цены с заводов. Власти Подмосковья будут следить за стоимостью товаров в магазинах, участниках соглашения, а также за розничными ценами на подсолнечное масло, сахар, куриные яйца, хлеб, гречку, макароны и куриное мясо. Мы организуем рабочую группу по оперативному реагированию на повышение цен», — сказал Сергей Воскресенский.
Наибольший рост цен на продукты питания произошел в ноябре этого года. Сахар и подсолнечное масло, по словам Воскресенского, на внутреннем рынке подорожали на фоне роста мировых цен и вынужденного импорта этих продуктов из-за плохого урожая сахарной свеклы и подсолнечника. Также на стоимость влияют сезонность и инфляция.
«В ноябре этого наблюдается наибольший среднегодовой рост цен на подсолнечное масло, его розничная стоимость выросла на 32% (за год на 45,3%), на сахар — 33% (за год на 60,9%), на куриные яйца — 18,1% (за год 13,5%), на гречневую крупу — 6,8% (за год на 28,6%) и на хлеб, который за год подорожал на 6,5%», — рассказал Сергей Воскресенский.
На фоне соседних регионов Московская область имеет меньшие, либо средние показатели роста цен на эти продукты в этом году, отметил и. о. министра.