Подмосковье 11 апреля 2023, 17:06 Итоги первой недели Месяца чистоты и благоустройства подвели в Подмосковье ГУСТ

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На территории Подмосковья с 1 апреля проводится Месяц чистоты и благоустройства региона. Коммунальным окружным службам поручили провести ряд мероприятий, среди которых подметание и промывание твердых поверхностей, мойка контейнерных площадок для мусора, ремонт и покраска урн, скамеек, ограждений и архитектурных сооружений.

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что активно справляются с обязанностями в Серебряных Прудах, Люберцах, Кашире, Одинцовском, Мытищах, Королеве, Долгопрудном, Талдомском, Пушкинском и Лыткаринском округах. Процент выполнения работ в данных муниципалитетах варьируется от 34 до 41%, что является положительным показателем.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о предстоящем традиционном субботнике. Мероприятие состоится 22 апреля, все желающие смогут принять участие в уборке дворов, парков и скверов.