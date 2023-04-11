11 апреля 2023, 17:06
Итоги первой недели Месяца чистоты и благоустройства подвели в Подмосковье
На территории Подмосковья с 1 апреля проводится Месяц чистоты и благоустройства региона. Коммунальным окружным службам поручили провести ряд мероприятий, среди которых подметание и промывание твердых поверхностей, мойка контейнерных площадок для мусора, ремонт и покраска урн, скамеек, ограждений и архитектурных сооружений.
Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что активно справляются с обязанностями в Серебряных Прудах, Люберцах, Кашире, Одинцовском, Мытищах, Королеве, Долгопрудном, Талдомском, Пушкинском и Лыткаринском округах. Процент выполнения работ в данных муниципалитетах варьируется от 34 до 41%, что является положительным показателем.«Однако нашлись и те, кто не спешит наводить чистоту во дворах и на общественных пространствах: Клин, Краснознаменск, Можайский, Жуковский, Сергиево-Посадский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Зарайск, Дубна и Дмитровский имеют процент выполнения от 6 до 14%, что явно недотягивает до нормативных показателей первой недели» — добавила министр.Аипова также отметила, что кроме уборки территорий коммунальным службам необходимо подготовить инвентарь для дальнейшего благоустройства зон — лакокрасочные материалы, семена, газонокосилки, сменные комплектующие для уборочной техники. По этому показателю успели отличиться 49 муниципалитетов Подмосковья, а в округах Богородский, Воскресенск, Лобня, Черноголовка и Шаховская не только не переоборудовали технику на летний режим, но и не представили планы-маршруты работы.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о предстоящем традиционном субботнике. Мероприятие состоится 22 апреля, все желающие смогут принять участие в уборке дворов, парков и скверов.
Благоустройство
ЖКХ
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