Вся сфера образования вернулась к очному формату занятий в Подмосковье

Подмосковные ученики вновь сели за школьные парты, а воспитанники детских садов вернулись в свои группы. С понедельника занятия стали очными и в кружках, вузах, колледжах.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что 8 ноября вся сфера образования в регионе возобновила очный формат работы.

Что касается системы образования, все школы, детские сады, колледжи, вузы, кружки, секции возобновляют свою работу в очном режиме Ирина Каклюгина.

Она добавила, что по решению губернатора региона Андрея Воробьева очные занятия вновь действительны в спортивных секциях, школах искусств, домах культуры.

Нерабочие дни, которые были объявлены в Подмосковье с 28 октября, решили не продлевать.