08 ноября 2021, 10:47
Вся сфера образования вернулась к очному формату занятий в Подмосковье
Очные занятия возобновили в школах, детских садах и вузах Подмосковья
Подмосковные ученики вновь сели за школьные парты, а воспитанники детских садов вернулись в свои группы. С понедельника занятия стали очными и в кружках, вузах, колледжах.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что 8 ноября вся сфера образования в регионе возобновила очный формат работы.
Что касается системы образования, все школы, детские сады, колледжи, вузы, кружки, секции возобновляют свою работу в очном режиме
Ирина Каклюгина.
Она добавила, что по решению губернатора региона Андрея Воробьева очные занятия вновь действительны в спортивных секциях, школах искусств, домах культуры.
Нерабочие дни, которые были объявлены в Подмосковье с 28 октября, решили не продлевать.