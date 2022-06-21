Сфера IT стала самой востребованной в Подмосковье для переобучения

Более трех тысяч жителей Подмосковья прошли переобучение. Самыми востребованными оказали информационные технологии, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Проект, позволяющий бесплатно пройти переобучение и получить новую профессию, стартовал в апреле. Он реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Возможностью воспользовались уже 3,5 тысячи жителей региона. Вице-губернатор Ирина Каклюгина отметила, что чаще всего выбирали сферу IT.

«Это отличная возможность развить уже имеющиеся знания, компетенции и навыки, а также узнать много нового. Для обучения вы можете выбрать любое актуальное и востребованное направление. Это бесплатно», — подчеркнула Каклюгина.

Узнать об условиях и обучающих программах можно на портале «Работа в России».