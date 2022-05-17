Сезонный ремонт дорог провели в Ликине

В деревне Ликино Одинцовского городского округа проводят реконструкцию участка дороги, который требует расширения.

Здесь с трудом разъезжаются два автомобиля. Ширина проезжей части здесь всего пять метров. На участке поменяют асфальт, приведут в порядок тротуар. Работы планируют завершить уже в июне.

«Объем работ большой, протяженность — около двух километров, 12 тысяч метров квадратных попадает под ремонт. Плюс оборудование бордюров, тротуарной части. Тем не менее важна в дорожном строительстве скорость», — отметил депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

Во время сезонных работ в деревне Ликино строители реконструируют три участка дорог. Всего же в округе в этом году планируют отремонтировать около 70 километров дорог.