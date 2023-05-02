Подмосковье 02 мая 2023, 17:37 Сезонные маршруты до 25 СНТ запустили в Ступине "МОСТРАНСАВТО"

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В Ступине запустили два сезонных маршрута общественного транспорта № 978к «Беспятово — метро Котельники» и № 66 «Бронницы — Беспятово». В региональном Минтрансе отметили, что маршруты позволяют дачникам добраться до 25 СНТ.

На маршруте № 978к автобусы совершают два рейса: в 8:20 и в 8:55. Маршрут работает с пятницы по воскресенье. На маршруте № 66 автобусы совершают четыре рейса: первый — в 10:30, а последний — в 20:20.

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Оплатить проезд можно как банковскими, так и транспортными картами. Для пассажиров с социальными картами действуют льготы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными проектами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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