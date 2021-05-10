Сезон весенней охоты на птиц завершился в Подмосковье

В Московской области 10 мая завершается сезон весенней охоты на пернатых. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Сегодня последний день охоты на пернатую водоплавающую дичь в угодьях Подмосковья, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. Весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия осуществлялась с 20 марта по 10 мая. На другие виды птиц охота была разрешена с первой субботы апреля в южной части области и со второй субботы апреля — в северной части региона», — объяснил Воскресенский.

Министр отметил, что этой весной подмосковные охотники нарушали правила. По словам Воскресенского, точное число нарушений и правил озвучат после подведения итогов сезона.

Глава ведомства добавил, что в ветеринарных лабораториях каждого городского округа Подмосковья образцы добычи проверяли на наличие вируса птичьего гриппа — его не выявили ни разу.

Ранее Воскресенский рассказал о штрафах за незаконную охоту в Подмосковье, которые выписали браконьерам в прошлом году. Общая сумма взысканий, по его словам, составила около двух миллионов рублей.