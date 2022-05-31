Сезон уличных кинопоказов стартует в Музейном комплексе «Дорога памяти»

Музейный комплекс «Дорога памяти» начинает второй сезон уличных кинопоказов выходного дня. Совместный проект Министерства культуры и туризма Московской области и ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» стал популярным среди жителей и гостей Подмосковья.

В 2021 году на 54 кинопоказах побывало более двух тысяч человек. В мае этого года гостями проекта «Кинопарк» стали уже около трех тысяч зрителей.

Летом еще более 120 сеансов проведут на 39 площадках в 23 городских округах Подмосковья.

В Клину и Одинцово кино можно будет смотреть в формате автокинотеатра. В июне на больших экранах уличных кинотеатров можно будет увидеть самые разные современные отечественные и зарубежные фильмы. Например, комедии «Родители строгого режима», «Хэппи-энд», «Моя ужасная сестра», фэнтези «Тайна амулета», мультфильм «Команда котиков» и другие.

В этом сезоне запланированы показы отечественных исторических, военных и приключенческих картин. Кроме того, под открытым небом можно будет увидеть кино для семейного просмотра и документальные фильмы.

Летний кинотеатр откроется также на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России.

Начало сеансов в пятницу, субботу и воскресенье в 21.30. Вход на показы свободный.

В ближайшие выходные можно будет увидеть следующие картины:

10 июня

— «Брестская крепость» — документально точный рассказ о подвиге и начале войны;

— «Молодая гвардия» — легендарное кино о борьбе юных ребят с нацистами.

11 июня

— «Папы» — комедийная драма о силе отцовской любви;

— «Мамы» — восемь историй из жизни женщин и их детей;

12 июня

— «Клятва» — мелодрама о том, как мужчина пытается вернуть любовь жены, потерявшей память;

— «Рябиновый вальс» — пронзительная драма о девушках-саперах.

Показы проходят при содействии «Киноконцерна «Мосфильм» и Госфильмофонда РФ.