Сезон ухода за лесными культурами начали в Подмосковье

В Подмосковье стартовал сезон ухода за лесными культурами. Обычно бывает мало просто высадить саженцы, первое время они требуют присмотра и ухода. Это один из самых важных этапов лесовосстановления.

«Для того, чтобы сеянцам хватало света и ничего не мешало расти, давая им хороший прирост, вокруг скашивается нежелательная травянистая и древесная растительность. Июнь — начало проведения таких работ. В этом году уход будет проведен на площади 14 200 гектаров», — рассказал председатель правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова, производить уход за высаженными деревьями и кустарниками нужно на протяжении как минимум пяти лет после самой высадки. На текущий момент работы начались уже в нескольких лесничествах Подмосковья. К сегодняшнему дню удалось выполнить подобные мероприятия примерно на 2300 гектарах.

Примерно после семи лет роста культур насаждение уже полностью сформировано, ему больше не угрожают травы и другие самосевы, они не мешают деревьям и кустарникам активно расти. Вот тогда, по словам Баженова, можно говорить о том, что полностью высажен новый участок леса, который дальше будет радовать природной красотой все новые поколения жителей.