Подмосковье 12 мая 2023, 15:20 Сезон цветения черемухи начался в Подмосковье Фото Анастасии Коршуновой

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Жители Подмосковья начали наблюдать на территории региона цветение черемухи, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. Существует мнение, что появление цветков на растении означает скорые перепады температур.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, черемуха является любимым растением для многих граждан региона. Внешний вид и аромат цветков приходится по душе многим.

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«Для кого-то появившиеся на дереве белоснежные гроздья сигнализируют о предстоящем похолодании», — добавил Фирсов.

С давних времен существует пословица «Когда черемуха цветет, всегда холод живет». В старину растение назвали «королевой весны» и связывали его цветение с предстоящим похолоданием. Многие замечают, что период появляется цветов черемухи нередко совпадает с перепадом температур.

Специалисты по ботанике уверены, что это связано с необычным механизмом, которое растение выработало в ходе эволюции. Черемуха зацветает перед резким похолоданием в то время, пока другие деревья находятся в ожидании стабильного тепла, и этим пользуются насекомые опылители, которые появляются в конце марта. Бабочки, мухи-журчалки и пчелы являются переносчиками пыльцы, что и помогает растению переживать холодные дни.

«Черемуха не является редким растением и не занесена в Красную книгу, однако не стоит обрывать ветки с соцветиями, ведь для отращивания новых побегов у дерева уходит продолжительное время, к тому же, они являются источником пищи для насекомых опылителей. Лучше всего наблюдать за красотой со стороны и не вмешиваться в природные процессы», — отметил министр экологии Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков.

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