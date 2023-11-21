Подмосковье 21 ноября 2023, 18:20 Сезон танцевальных фестивалей стартовал в Лыткарине

Читать 360tv в

Сезон танцевальных фестивалей начался в городском округе Лыткарино. На соревнованиях выступят коллективы из Москвы, Подольска, Жуковского и других округов.

Модерн, джаз, контемпорари, авторская хореография — и это далеко не все, что представили в новом сезоне танцевальных фестивалей в Лыткарине. По традиции открытие состоялось осенью и началось с фестиваля современной хореографии «Своя тема». В течение полугода на территории городского округа выступят лучшие коллективы со всей страны.

Реклама

«Приехали сильные коллективы очень. Для меня лично есть прямо какие-то такие именитые коллективы, как „Ступени“, например», — рассказала педагог творческого коллектива хореографического ансамбля «Веснушки» города Москвы Екатерина Маркунина.

Отметим, что танцевальная площадка объединила 15 коллективов из Москвы, Подольска, Раменского, Жуковского, Люберец и Лыткарина. Лучшие команды подготовили 50 уникальных номеров и два тематических спектакля.

Каждый год на лыткаринской сцене участники пытаются изобрести новую хореографию, а главное — рассказать историю через танец. Также для танцоров подготовили тематические мастер-классы и круглые столы с членами жюри, чтобы ребята не только выступали, но учились чему-то новому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».