Сезон танцевального проекта «Уроки в парках» завершится в Химках 27 августа

В Химках 27 августа пройдет закрытие седьмого сезона спортивно-танцевального мероприятия «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках». Оно уже который год подряд проводится на открытых площадках в Подмосковье на протяжении всего лета.

Во время танцевального сезона настоящие мастера своего дела проводят открытые мастер-классы для всех желающих. Занятия абсолютно бесплатные, у них нет ограничений по возрасту.

В текущем году основными площадками стали городской парк «Дубки» в Химках и Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. За один сезон танцевальные уроки в парках посетили тысячи жителей региона. Каждое занятие — это не только интенсивная тренировка, но и яркое танцевальное шоу.

По традиции очередной летний сезон завершается масштабным мероприятием. Концерт, посвящённый закрытию в Московской области VII летнего сезона проекта «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках» состоится в городском округе Химки в сквере «Юбилейный».

Можно будет посмотреть танцевальные номера акробатического рок-н-рола и буги-вуги, пройдут выступления по спортивному бальному танцу, мастер-классы по рок-н-роллу, а также викторина для всех желающих. В конце мероприятия пройдет флешмоб и общий запуск в небо воздушных шаров. В концерте примет участие легендарный рок-н-ролл бенд «Мистер Твистер».

Проект «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках» — общероссийский, Московская область присоединилась к нему в 2016 году. Его главная цель — пропаганда активного здорового образа жизни.

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