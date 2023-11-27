Подмосковье 27 ноября 2023, 13:22 Сезон речной пассажирской навигации завершился в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Итоги сезона водной пассажирской навигации подвели в Подмосковье. Три речных маршрута в Коломне, Серпухове и Лыткарине перевезли около 32 тысяч пассажиров с мая, что на 3% больше показателей прошлого года.

«Лидером по числу пассажиров по традиции стал маршрут в Лыткарине — на нем за семь месяцев зафиксировано свыше 20 тысяч поездок. Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного транспорта», — сообщил министр транспорта Алексей Гержик.

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Маршруты в Коломне и Серпухове работали до конца сентября. В Лыткарине последний рейс теплоход «Стриж-7» совершил 20 ноября. Следующий сезон стартует 1 мая 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал прошедший снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.

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