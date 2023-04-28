Подмосковье 28 апреля 2023, 15:49 Сезон речной навигации в Подмосковье начнется в мае Минтранс Подмосковья

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В мае в Подмосковье заработают три речных маршрута: по Москве реке в районе Лыткарина, на реке Оке в Коломне и в Серпухове. В региональном Минтрансе отметили, что в этом году водная навигация в Коломне и в Лыткарине начнет работать с 1 мая, а в Серпухове — со 2 мая.

«Речной транспорт пользуется популярностью, и многие жители и гости области ждут открытия сезона, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути, а также насладиться красотой Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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По его словам, в прошлом сезоне водным транспортом воспользовались более 30 тысяч человек.

В выходные и праздничные дни в Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка» будет курсировать пассажирский теплоход «Москва». Он будет перевозить пассажиров до 24 сентября. Время в пути займет 1 час 40 минут.

От причала «Лыткарино» до причала «Андреевское» будет курсировать катер «Стриж». Судно проходит маршрут менее чем за десять минут. Катер будет заниматься перевозками пассажиров до 20 ноября.

От причала «Серпухов» до причала «Сады» можно будет добраться на теплоходе «Зуша» за 40 минут. Маршрут будет работать до 30 сентября.

Оплатить проезд на водных маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка». Отмечается, что в этом году проезд при оплате банковской картой стал дешевле, чем наличными средствами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область начала активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Кроме того, начались приготовления к старту программы «Лето в Подмосковье».

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