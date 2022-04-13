Сезон речной навигации в Подмосковье начнется 1 мая
Речной транспорт Подмосковья регулярно заработает с мая. Первого числа начнется сезон водной навигации. В регионе есть три основных маршрута: на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе Лыткарина.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что водные перевозки пользуются большой популярностью.
Многие жители и гости области ждут открытия сезона, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути, а также насладиться красотой Подмосковья
Алексей Гержик.
По его словам, за прошлогодний сезон к таким маршрутам обратились свыше 31,5 тысячи пассажиров.
Водные маршруты
В Коломне — от причала Бочманово до причала Притыка — по выходным и праздничным дням будет курсировать теплоход «Москва-108», рассчитанный на перевозку 120 человек.
Протяженность маршрута составляет 24 километра, а время в пути — 1 час 40 минут. Воспользоваться им можно будет до 25 сентября.
В Лыткарине перевозку пассажиров будет осуществлять катер «Стриж-7». Старт — у причала Лыткарино, а конечная точка — у причала Андреевское. Прокатиться можно до 20 ноября.
От причала Серпухов до причала Сады отправится теплоход «Зуша» на 60 мест. Протяженность маршрута составит четыре километра, а время в пути — 40 минут.
Теплоход будет совершать шесть рейсов каждый день, кроме понедельника. Маршрут будет работать до 30 сентября.
Проезд на маршрутах можно будет оплатить картой «Стрелка», бесконтактными и социальными картами.