Сезон речной навигации в Подмосковье начнется 1 мая

Речной транспорт Подмосковья регулярно заработает с мая. Первого числа начнется сезон водной навигации. В регионе есть три основных маршрута: на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе Лыткарина.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что водные перевозки пользуются большой популярностью.

Многие жители и гости области ждут открытия сезона, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути, а также насладиться красотой Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, за прошлогодний сезон к таким маршрутам обратились свыше 31,5 тысячи пассажиров.

Водные маршруты

В Коломне — от причала Бочманово до причала Притыка — по выходным и праздничным дням будет курсировать теплоход «Москва-108», рассчитанный на перевозку 120 человек.

Протяженность маршрута составляет 24 километра, а время в пути — 1 час 40 минут. Воспользоваться им можно будет до 25 сентября.

В Лыткарине перевозку пассажиров будет осуществлять катер «Стриж-7». Старт — у причала Лыткарино, а конечная точка — у причала Андреевское. Прокатиться можно до 20 ноября.

От причала Серпухов до причала Сады отправится теплоход «Зуша» на 60 мест. Протяженность маршрута составит четыре километра, а время в пути — 40 минут.

Теплоход будет совершать шесть рейсов каждый день, кроме понедельника. Маршрут будет работать до 30 сентября.

Проезд на маршрутах можно будет оплатить картой «Стрелка», бесконтактными и социальными картами.