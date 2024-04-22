Подмосковье 22 апреля 2024, 20:32 Сезон речной навигации откроется в Подмосковье 1 мая Минтранс Подмосковья

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Подготовку водного транспорта к работе проводят в Коломне, Серпухове и Лыткарине. В Минтрансе Подмосковья напомнили, сезон речной навигации в регионе стартует с 1 мая.

Сейчас специалисты проверяют оснащение судов, приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей: капитаны и проводники. Во время технических занятий для них проводят инструктажи об особенностях работы на речных судах.

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Особое внимание при проверках уделяют системам, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров. Проверяют работу двигателей и гребных винтов, обновляют программное обеспечение систем контроля и видеонаблюдения.

На последнем этапе подготовки судна покрасят.

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В этом сезоне Лыткаринский причал будет расположен на новом месте — ниже стадиона «Полет». Что касается причала в деревне Андреевское — там посадка и высадка пассажиров будет проводиться по прежней схеме.

В прошлом сезоне речными маршрутами Подмосковья воспользовалось порядка 32 тысяч пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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