22 апреля 2024, 20:32
Сезон речной навигации откроется в Подмосковье 1 мая
Подготовку водного транспорта к работе проводят в Коломне, Серпухове и Лыткарине. В Минтрансе Подмосковья напомнили, сезон речной навигации в регионе стартует с 1 мая.
Сейчас специалисты проверяют оснащение судов, приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей: капитаны и проводники. Во время технических занятий для них проводят инструктажи об особенностях работы на речных судах.
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Особое внимание при проверках уделяют системам, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров. Проверяют работу двигателей и гребных винтов, обновляют программное обеспечение систем контроля и видеонаблюдения.
На последнем этапе подготовки судна покрасят.
В этом сезоне Лыткаринский причал будет расположен на новом месте — ниже стадиона «Полет». Что касается причала в деревне Андреевское — там посадка и высадка пассажиров будет проводиться по прежней схеме.
В прошлом сезоне речными маршрутами Подмосковья воспользовалось порядка 32 тысяч пассажиров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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