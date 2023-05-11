Подмосковье 11 мая 2023, 08:21 Сезон речной навигации начался в Химках

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Сезон речной навигации открылся в Химках. Теплоход будет перевозить пассажиров от причала «Химки» до Северного речного вокзала в Москве.

Пассажиры смогут прокатиться на комфортабельном теплоходе «850 лет Москвы». Стоимость поездки — 150 рублей, детям до семи лет — бесплатно. Время в пути — 30 минут.

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«От причала „Химки“, расположенного на набережной по адресу улица Ватутина, вблизи дома № 4, химчане смогут добраться до Северного речного вокзала. Ежедневно теплоход делает восемь рейсов в каждую сторону», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в мае стартует проект «Доброфлот». Теперь при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева члены клуба «Активное долголетие» смогут бесплатно прокатиться на теплоходе по акватории канала имени Москвы.

Речной маршрут Химки-Москва достаточно популярен. Так, в прошлом сезоне им воспользовались более 40 тысяч пассажиров.

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