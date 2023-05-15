Подмосковье 15 мая 2023, 17:04 Сезон речной навигации начался в Химках Ерофеева Валерия

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В Химках стартовал сезон навигации. Уже сейчас теплоход «850 лет Москвы» курсирует от Северного речного вокзала столицы до причала «Химки» на улице Ватутина. Ежедневно судно делает восемь рейсов в каждую сторону.

В прошлом году речной маршрут пользовался популярностью. На нем проехались более 66 тысяч химчан.

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«Теплоход является не только удобным способом передвижения, но и прекрасным способом отвлечься от повседневной рутины, наблюдая за проплывающими мимо пейзажами», — отметила одна из пассажирок судна.

В середине мая в округе стартует проект «Доброфлот». Члены клуба «Активное долголетие» смогут бесплатно прокатиться на фирменном теплоходе, который проследует туристическим маршрутом вдоль канала имени Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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