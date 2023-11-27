Подмосковье 27 ноября 2023, 11:44 Сезон работы уличных аттракционов завершился в Подмосковье Фото Минэкологии МО

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Сезон работы аттракционов завершился в Подмосковье. За неделю специалисты проверили работу 27 сооружений и не выявили нарушений, однако из-за сильного снегопада многие из них уже законсервировали до следующего года.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, многие владельцы аттракционов уже перевели технику в нерабочее состояние.

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«Многие карусели уже укрыты брезентом, а в мастерских начаты работы по ремонту или замене основных частей и деталей. После сборки и наладки оборудования весной все аттракционы снова пройдут обязательное техническое освидетельствование», — сказал министр.

Недавно Гостехнадзор Подмосковья выдал владельцам парков аттракционов рекомендации по правильному оборудованию зимних горок. На каждую из них необходимо оформить документацию, а соответствие требованиям нужно подтвердить сертификатом или декларацией.

«Проверки развлекательных средств продолжатся и в зимний период, ведь зимние горки, как и аттракционы, должны иметь всю необходимую документацию и быть оборудованными по установленным стандартам и технике безопасности. Кроме того, в области есть крытые парки развлечений, в которых работа развлекательных технических средств не зависит от погодных условий», — отметил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал прошедший снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.

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