Подмосковье 25 мая 2023, 14:40 Сезон работы детской железной дороги в Подмосковье начнется 27 мая "Московская Железная дорога"

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Движение поездов на детской железной дороге откроют в поселке Кратово 27 мая. Желающие могут проехать по узколинейной магистрали, проходящей в лесопарковой зоне.

Как рассказали в Минтрансе, на линии работает две станции. Одна из них — Пионерская — находится на берегу Кратовского озера, а другая — Юность — около платформы Отдых Казанского направления МЖД. На железной дороге есть пост электрической централизации, вагонное и локомотивное депо. На ней движется шесть поездов, а длина пути составляет 3,8 километра.

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Инфраструктуру обслуживают 600 воспитанников МДЖД в возрасте от 12 до 17 лет. Они проходили подготовку в течение учебного года и сдали экзамены для допуска к работе.

В честь открытия движения 27 мая на станции Пионерская пройдет торжественная линейка. Первый поезд с пассажирами отправится в 12:00. Управлять локомотивом будут лучшие воспитанники по итогам года.

Магистраль будет работать со вторника по субботу. Узнать расписание можно по ссылке.

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