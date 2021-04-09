Сезон проката электросамокатов в Подмосковье начнется 10 апреля

Сезон для проката электросамокатов откроют 10 апреля в Подмосковье. Он начнется в шести городских округах. Для жителей заработают 700 специальных парковок, где можно будет арендовать самокаты.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что это довольно востребованная услуга.

С 10 апреля прокат будет доступен в Мытищах, Красногорске, Королеве, Балашихе, Реутове и Долгопрудном, а с 25 апреля — в Люберцах Алексей Гержик.

Сервис самокатшеринга запустили в Московской области еще прошлым летом. Он удобен в использовании: после поездки жители могут оставить самокат не на парковке, а в любой точке, просто пристегнув транспортное средство.

Для аренды потребуется установить приложение Urent. Затем на интерактивной карте отобразятся адреса с самокатами. Их можно забронировать.

Стоимость аренды — от четырех до шести рублей в минуту по будням и от пяти до семи — по выходным. Первые 1,5 минуты бесплатны. Активация самоката стоит от 0 до 30 рублей — это зависит от спроса.