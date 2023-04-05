Подмосковье 05 апреля 2023, 14:48 Сезон проката электросамокатов стартовал в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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В Московской области стартовал сезон проката электросамокатов. Двухколесный транспорт уже доступен в 14 округах и 20 городах региона.

В Подмосковье оборудовали более 4,9 тысячи парковочных пространств, а к аренде доступны пять тысяч электросамокатов.

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«Четвертый год подряд в Подмосковье работает сервис кикшеринга. За это время самокаты стали транспортом последней мили, пользуясь большой популярностью среди жителей и гостей региона», – сообщила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Впервые в этом году кикшеринг стал доступен в Дзержинском. Запуск проекта планируется также в Воскресенске, Протвине, Лосино-Петровском округе, Черноголовке и Шатуре.

Жителям региона напомнили, что для безопасного и комфортного передвижения в ряде городов организовали специальные полосы на тротуарах. В пешеходных зонах скорость электросамокатов ограничили до 15 км/ч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика в Подмосковье работает хорошо, сейчас в бюджете зафиксирован «плюс».

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