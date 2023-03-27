27 марта 2023, 13:59
Сезон проката электросамокатов начнется в Подмосковье в апреле
Сезон кикшеринга стартует в Подмосковье в апреле. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Взять электросамокат напрокат можно будет, когда в Подмосковье установится плюсовая температура. Пока еще в регионе местами наблюдаются осадки, а на дорогах возможна гололедица. Жителей Московской области призвали быть внимательными и осторожными, а также предостерегли от катания на самокатах при минусовой температуре.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил устранить проблемные места с лужами на дорогах региона. По его словам, есть места, в которых жители регулярно испытывают дискомфорт. Необходимо подробно разобрать такие ситуации и ликвидировать причины.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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