Подмосковье 22 марта 2024, 13:36 Сезон проката электросамокатов начался в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Электросамокатами оборудовали специальные парковки в Химках. Жители смогут взять двухколесный транспорт в аренду и прокатиться по городским веломаршрутам.

Городской округ Химки в числе лидеров Подмосковья по комфортной инфраструктуре для двухколесного транспорта. Однако самокатчикам нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Передвигаться необходимо строго по велосипедным дорожкам или полосе для велосипедистов.

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Отметим, что в Химках регулярно ремонтируют дорожки для самокатчиков. В прошлом году на пешеходных переходах для них установили знаки «Переходите дорогу пешком».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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