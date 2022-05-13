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    13 мая 2022, 17:52

    Сезон прогулок и экскурсий на теплоходах начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Экскурсии на теплоходах стартовали в Подмосковье. Водные туристские маршруты находятся в Серпухове, Дубне, Коломне.

    Сезон прогулок и экскурсий на теплоходах начался в Подмосковье | Изображение 1

    Как сообщила министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, сезон речной навигации — отличная возможность открыть для себя города с других ракурсов.

    Это отличная возможность увидеть пейзажи с непривычного ракурса, насладиться видами и посетить увлекательные экскурсии

    Елена Харламова.

    В Серпухове водный туристический маршрут протянулся от одноименного причала до причала «Сады». Отправиться на теплоходную прогулку по реке Оке можно до конца сентября.

    Водные экскурсии проходят и в Коломне. Их можно посетить со среды по воскресенье.

    Сезон прогулок и экскурсий на теплоходах начался в Подмосковье | Изображение 2

    В Дубне можно отправиться на обзорную двухчасовую прогулку по Иваньковскому водохранилищу — Московскому морю.

    Ранее стало известно, что Подмосковье за майские праздники посетили почти три миллиона туристов.