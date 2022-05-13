Сезон прогулок и экскурсий на теплоходах начался в Подмосковье

Экскурсии на теплоходах стартовали в Подмосковье. Водные туристские маршруты находятся в Серпухове, Дубне, Коломне.

Как сообщила министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова, сезон речной навигации — отличная возможность открыть для себя города с других ракурсов.

Это отличная возможность увидеть пейзажи с непривычного ракурса, насладиться видами и посетить увлекательные экскурсии Елена Харламова.

В Серпухове водный туристический маршрут протянулся от одноименного причала до причала «Сады». Отправиться на теплоходную прогулку по реке Оке можно до конца сентября.

Водные экскурсии проходят и в Коломне. Их можно посетить со среды по воскресенье.

В Дубне можно отправиться на обзорную двухчасовую прогулку по Иваньковскому водохранилищу — Московскому морю.

Ранее стало известно, что Подмосковье за майские праздники посетили почти три миллиона туристов.