Подмосковье 17 мая 2023, 16:07 Сезон покоса травы начался в Подмосковье ГУСТ

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В Подмосковье стартовал сезон покоса травы. Работы традиционно начались в мае и продолжатся до октября.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, трава на зеленых зонах не должна превышать 20 сантиметров. Об этом указано в законе.

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«Кроме того, закон определяет и высоту на луговом и мавританском газоне вдоль внутриквартальных, внутридворовых, хозяйственных и иных проездов, она должна быть не более 50 сантиметров. Ширина полосы кошения всегда должна составлять 1,5 метра от твердого покрытия, все что дальше, не окашивается», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

Она добавила, что покошенная трава должна убираться с территорий в течение трех суток со дня проведения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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