Жужжащие посылки. Сезон отправки пчел по почте начался в Подмосковье

С наступлением теплой весенней погоды в Подмосковье начался сезон отправки пчел по почте. Их присылают из южных регионов. Для этого есть особенные контейнеры со сладким питанием.

Жужжащие посылки доставляет курьерская служба EMS «Почты России». Пчелы путешествуют в специально созданных для них условиях.

Просто так отправить пчел не получится. Для этого необходимо ветеринарное свидетельство.

Подписывают посылки тоже необычно. На них наносят отметку: «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать и на солнце не держать».

Безопасно ли это?

В каждый контейнер помещают одну пчелиную матку и от пяти до 10 рабочих особей. Свита вырабатывает особенное молочко, которым питается пчеломатка.

Такие живые посылки всегда проходят отдельную обработку и сортировку, чтобы не навредить насекомым. В пути пчелы, как правило, проводят от трех до пяти дней.

Ранее стало известно, что около 300 отделений «Почты России» модернизируют и приведут к одному стилю в Подмосковье до осени.