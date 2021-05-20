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    20 мая 2021, 14:19

    Жужжащие посылки. Сезон отправки пчел по почте начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Нэлли Ефимкина

    С наступлением теплой весенней погоды в Подмосковье начался сезон отправки пчел по почте. Их присылают из южных регионов. Для этого есть особенные контейнеры со сладким питанием.

    Жужжащие посылки. Сезон отправки пчел по почте начался в Подмосковье | Изображение 1

    Жужжащие посылки доставляет курьерская служба EMS «Почты России». Пчелы путешествуют в специально созданных для них условиях.

    Просто так отправить пчел не получится. Для этого необходимо ветеринарное свидетельство.

    Подписывают посылки тоже необычно. На них наносят отметку: «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать и на солнце не держать».

    Безопасно ли это?

    В каждый контейнер помещают одну пчелиную матку и от пяти до 10 рабочих особей. Свита вырабатывает особенное молочко, которым питается пчеломатка.

    Такие живые посылки всегда проходят отдельную обработку и сортировку, чтобы не навредить насекомым. В пути пчелы, как правило, проводят от трех до пяти дней.

    Ранее стало известно, что около 300 отделений «Почты России» модернизируют и приведут к одному стилю в Подмосковье до осени.