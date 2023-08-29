Сезон опят начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:56 Сезон опят начался в Подмосковье Ульянов Артем

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Первые осенние опята появились в подмосковных лесах. Сбор этих грибов стартовал в конце августа и, по прогнозам микологов, продлится до октября.

«Осенние опята для многих являются самыми любимыми грибами. Когда идешь за ними в лес, с пустой корзиной точно не останешься, да и блюда из опят получаются вкусными. Многие любят жарить их с картошкой, но для меня самыми вкусными являются засоленные опята», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В Подмосковье растет несколько разновидностей опят, самыми узнаваемыми являются летние и осенние. Распространены и лжегрибы, которые могут попасть в корзину неопытного грибника. Перед походом в лес нужно изучить разновидности съедобных и несъедобных грибов, при необходимости приобрести специальный справочник-определитель, а также не срывать то, в чем есть сомнения.

Опята предпочитают сырые леса, овраги, места с поваленными деревьями, свежие срубы и дряхлые пни. Микологи определяют сроки плодоношения опят в три волны продолжительностью 10-20 суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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