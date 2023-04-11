Подмосковье 11 апреля 2023, 02:41 Сезон опиловки сухостойных деревьев стартовал в Подмосковье Пресс-служба ГУСТ

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Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье 1 апреля. Одной из его составляющих является опиловка сухостойных деревьев, ветви которых нависают над проездами, парковками и пешеходными зонами.

«На текущий момент уже удалили 181 сухостойное дерево в 45 муниципалитетах. Большую часть работ провели в Серпухове — 38, в Зарайске — 26 и в Коломенском — 15», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она отметила, что с начала года в Подмосковье зафиксировали 341 аварийное дерево, подлежащее опиловке. План работ составляют с разными типами приоритетов. Так, в первую очередь будут удалены совершенно сухие деревья, стоящие под углом наклона к земле менее 45 градусов. Во вторую очередь спилят сухостойные деревья без критичного угла наклона, а также деревья с отдельными сухими ветками, наклоняющимися над тротуарами, детскими площадками и проездами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что областной субботник состоится во всех городских округах 22 апреля. Он отчасти пройдет в праздничном формате.

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