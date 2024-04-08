Подмосковье 08 апреля 2024, 17:07 Сезон опиловки сухих деревьев начался в Подмосковье ГУСТ МО

Читать 360tv в

Коммунальные службы Московской области приступили к опиловке сухих деревьев. Работы проводят в рамках месяца чистоты и благоустройства. На данный момент уже убрали 435 сухостойных деревьев в 53 муниципалитетах.

В первую очередь удаляются сухие аварийные деревья с критичным углом наклона, во вторую — сухостойные. Об этом сообщила руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова. По ее словам, инспекторский состав следит за ходом работ во всех городских округах региона, чтобы они были произведены, согласно графику и в полном объеме.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».