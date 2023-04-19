Подмосковье 19 апреля 2023, 09:58 Сезон обновления дорожной разметки начался в Одинцове

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Работы по восстановлению дорожной разметки начались в Одинцовском округе. Чтобы повысить качество работ, подрядчики в этом сезоне будут использовать новое оборудование и технологии. Основные работы планируют завершить к майским праздникам.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность рабочих. Он убедился, что весь материал для нанесения разметки российского производства, поэтому перебоя с поставками не будет.

Разметка на дорогу наносится с помощью термопластика. Это один из наиболее бюджетных, долговечных и быстросохнущих материалов. Часть пластика в этом году нанесут вручную холодным двухкомпонентным составом.

«Нам в этом году в Одинцовском округе предстоит нанести почти 50 тысяч квадратных метров разметки. Разного вида как ручными работами, так и механизированными — горячим пластиком», — рассказал директор «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Сейчас по всему округу продолжается ремонт дорог. Работы пройдут в два этапа. Первая часть списка адресов сформирована по предложениям самих жителей. Вторая же пока продолжает пополняться. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Министерства транспорта Московской области.

«Посещая территории, мы можем услышать от жителей большой запрос на ремонт дорог. Перепады, сложный климат приводят к тому, что весной мы особые усилия должны направить на приведение в порядок дорожно-транспортной сети. Плюс тротуары, которые также являются незаменимыми и важными в жизни каждого человека», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В регионе идут работы по восстановлению дорожного покрытия. В рамках первой волны планируется отремонтировать более 650 участков дорог протяженностью свыше тысячи километров. Ремонт около 700 километров на региональной сети проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы ведутся силами производственных комплексов Мосавтодора — задействовано порядка 700 единиц техники. В ремонте используют асфальтобетонные смеси из отечественных материалов. Все работы на сегодняшний день идут в графике.

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