04 июля 2023, 13:08
Сезон лисичек начался в лесах Подмосковья
Сезон лисичек начался в лесах Подмосковья. В Комлесхозе Московской области рассказали, что найти грибы можно в хвойных и смешанных лесах около елей, сосен и дубов.
«Растут они группами, массово появляясь после теплых грозовых дождей с июля по октябрь», — отметил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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В Комлесхозе призвали остерегаться грибов-двойников, похожих на известные съедобные грибы. Они могут быть смертельно ядовитыми. Собирать следует только те грибы, которые хорошо знакомы.
Внимание грибников обращают на то, что в лесах надо быть предельно внимательными, чтобы не заблудиться. Так, нельзя уходить в лес без средств связи, перед походом нужно предупреждать родных о местонахождении, обращать внимание на ориентиры и запоминать их.
Филимонов также напомнил, что в лесах Московской области устанавливаются лавочки-навигаторы, которые не только служат местом для отдыха, но и помогают найти дорогу до ближайших населенных пунктов.
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Природа
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