Подмосковье 19 марта 2024, 13:03 Сезон летних веранд открыли в Подмосковье 15 марта Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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С 15 марта в Московской области начался сезон летних веранд. Собственники ресторанов и кафе могут начинать монтаж мебели и оборудования, чтобы с 1 апреля принимать первых гостей.

Весной прошлого года в Подмосковье значительно упростили услугу для размещения сезонных веранд при стационарных кафе и ресторанах. С тех пор количество посадочных мест на открытом воздухе увеличилось вдвое.

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«Наш опыт стал первым в России. Раньше разрешение нужно было получать в местных администрациях на бумажном носителе. В прошлом году мы полностью перевели услугу в электронный вид. Срок ее предоставления сократился в 360 раз — с 30 дней до двух часов», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

В 2024 году в Подмосковье планируется разместить более 500 летних кафе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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