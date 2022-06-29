Сезон лесной земляники начался в лесах Подмосковья

С наступлением жаркой погоды в Московской области начинается ягодный сезон. В лесах уже поспела одна из самых вкусных ягод — земляника. Чаще всего она встречается в сосновых лесах, где достаточно редкие ветви: земляника не любит слишком сильную тень. Но не растет она и на полностью открытых опушках, залитых солнцем.

«В отличие от садовой, созревшие ягоды лесной ягоды мягкие. Желательно ее долго не хранить и лучше сразу употребить в пищу, или сделать заготовки — компоты, варенья или джемы», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что интерес к землянике проявляют не только люди, но и животные. Поэтому собирать ягоды нужно начинать прямо сейчас, иначе можно просто не успеть. Такие походы в лес за земляникой любят очень многие жители Московской области. Однако важно помнить, что к любой лесной прогулке нужно относиться крайне ответственно.

Как отметил Баженов, в прошлом году возле тех мест в лесах, где особенно много ягод и грибов, фиксировались возгорания. Он добавил, что крайне важно соблюдать все меры пожарной безопасности. В противном случае последствия могут быть самыми плачевным — в такую погоду лес очень сильно высушен, и пожар может возникнуть в больших масштабах.