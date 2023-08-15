Подмосковье 15 августа 2023, 15:33 Сезон лесной ежевики начался в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Жители Подмосковья заметили первые в этом году плоды ежевики. Наиболее крупные ягоды можно увидеть на открытых полянах вблизи лесных чащ, отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Сбор ежевики в лесу начинается с августа и продолжается до октября. Первыми начинают плодоносить кустарники, растущие на открытых опушках в южной части Подмосковья. К концу летнего сезона ягоды поспеют и в северных районах нашей области», — отметил зампред.

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Специалисты по ботанике рекомендуют собирать плоды в теплую сухую погоду, так как в этих условиях ягоды становятся слаще. Зрелую ежевику можно определить по черному цвету и сизому налету.

Также в Комлесхозе Подмосковья подчеркнули, что при походе за плодами важно подобрать одежду, которая защитит от острых шипов. Кусты с ежевикой лучше выбирать подальше от проезжей части. Ягоды следует срывать аккуратно, так как они очень хрупкие и мягкие по консистенции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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