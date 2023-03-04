Подмосковье 04 марта 2023, 14:26 Сезон конного поло на снегу закроют в Дмитровском округе 5 марта moscowpoloclub.com

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В Московском поло клубе в Дмитровском округе 5 марта состоится торжественное закрытие зимнего сезона. В этот день будет разыгран Кубок Целеево, рассказали в Минкультуры и туризма Подмосковья.

Целеево — родина современного российского поло. Здесь удалось возродить традицию соревнований по конному поло, утраченную со времен царской России.

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«Поло на снегу — вариация спорта, которая в России прекрасно прижилась. Целеево, наверное, самая южная точка близ Москвы, где нам ежегодно удается проводить полноценные зимние сезоны, даже когда в самой Москве снега нет», — сказал директор Московского поло-клуба Михаил Родзянко.

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Летний сезон откроют в поло клубе 20 мая.

Ранее сообщалось, что около пяти тысяч человек посетили товарищеский матч между легендами хоккея и героями спецоперации из Подмосковья. Об этомв своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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