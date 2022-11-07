Сезон клюквы начнется в лесах Подмосковья в конце ноября | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 17:47 Сезон клюквы начнется в лесах Подмосковья в конце ноября

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В лесах Подмосковья начали замечать клюкву, хотя ее масштабный сезон начнется лишь в конце ноября. Ягоду можно встретить у болот, лесных озер и в торфяниках. Об этом сообщили в комлесхозе Подмосковья.

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Клюква богата полезными веществами. В них содержатся глюкоза, фруктоза, органические кислоты и много железа. Ягоды любят и лесные обитатели — ими питаются лисы и белки, а также рябчики, тетерева, куропатки и другие птицы. Клюкву используют в народной медицине, делают из нее отвары, настои и сиропы, а из листьев кустарника можно заварить чай.